Чемпион мира Карлсен проведет шахматный тур с призовым фондом $1 млн

Общий призовой фонд тура составит $1 млн. В мае завершился ставший первым в туре супертурнир Magnus Carlsen Invitational ($250 тыс.), в котором принимали участие восемь шахматистов. Победителем стал Карлсен, обыгравший в финале американца Хикару Накамуру.

ТАСС, 14 мая. Действующий обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен выступил организатором шахматного тура из пяти турниров, которые пройдут в онлайн-режиме во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Chess24 , где будут проходить партии.

"Турнир получился достаточно интересным, мы получили хорошие отзывы от игроков, партнеров и зрителей. Так как проведение турниров по различным видам спорта при реальном участии пока невозможно, организация онлайн-тура является, по моему мнению, необходимым шагом для шахмат в данное время", - заявил Карлсен.

Следующим турниром серии станет Lindores Abbey Rapid Challenge, который пройдет с 19 мая по 3 июня с участием 12 шахматистов, среди которых Карлсен, китайцы Дин Лижэнь, Вэй И и Юй Янъи, американцы Хикару Накамура и Уэсли Со, армянин Левон Аронян, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, иранец Алиреза Фируджа, а также россияне Александр Грищук, Сергей Карякин и Даниил Дубов. Сначала гроссмейстеры в течение трех дней сыграют 11 партий в круговом турнире в дисциплине "рапид", лучшие восемь шахматистов выйдут в плей-офф, где определят сильнейшего, каждый матч будет проходить до трех побед.

Затем состоятся Online Chess Masters (20 июня - 5 июля) и Legends of Chess (21 июля - 5 августа), призовой фонд каждого из трех турниров составит $150 тыс. Тур завершится Грандфиналом с общим призовым фондом $300 тыс., который пройдет с 9 по 20 августа.