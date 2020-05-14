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Влияние коронавируса на спорт

Минспорт Болгарии разрешил возобновить чемпионат страны по футболу 5 июня

Тренировки начнутся 15 мая

СОФИЯ, 14 мая. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии выдало разрешение на возобновление чемпионата страны по футболу в Первой и Второй профессиональных лигах с 5 июня, матчи пройдут без зрителей. О подписании соответствующего распоряжения сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Перед началом соревнований будет проведен трехнедельный подготовительный этап - с 15 по 20 мая разрешено проведение тренировок на открытом воздухе для групп не более пяти игроков и двух тренеров, затем, до 26 мая, для групп до 11 футболистов и трех тренеров и в дальнейшем, с 27 мая и до начала официальных матчей, с участием полного состава команды, в том числе разрешается проведение контрольных встреч.

Во время тренировок и при проведении матчей предписано соблюдать строгие противоэпидемические мероприятия, а дезинфекция помещений общего пользования должна проводиться каждый час.

При подготовке распоряжения о возобновлении первенства учитывались предложения Болгарского футбольного союза.

Футбольные соревнования в Болгарии был приостановлены 13 марта, с момента введения в стране чрезвычайного положения, которое было отменено 14 мая, а вместо него был введен режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Болгарии коронавирусом заразились более 2,1 тыс. человек.

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Влияние коронавируса на спорт
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