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Футбол на Украине

В киевском "Динамо" сообщили, что чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

Все оставшиеся матчи пройдут при пустых трибунах

ТАСС, 14 мая. Руководство Украинской премьер-лиги приняло решение о возобновлении футбольного первенства 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба киевского "Динамо".

Все оставшиеся матчи пройдут при пустых трибунах.

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Точные даты матчей будут определены позднее. В центральном матче следующего тура "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером".

Чемпионат Украины был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. До перерыва было сыграно 23 тура, "Динамо" по итогам первого этапа заняло второе место в таблице, в таблице второго этапа, где идет борьба за выход в еврокубки, столичная команда идет третьей, набрав 46 очков. Лидирует с 59 очками донецкий "Шахтер". Командам осталось провести девять туров.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. На Украине выявлено более 16 тыс. случаев заражений, свыше 450 человек скончались.

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