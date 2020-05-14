Минспорт предложил проводить международные турниры в РФ на 3-м этапе снятия ограничений

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министерство спорта России предлагает на третьем этапе снятия ограничений, связанных с коронавирусом, разрешить проведение на территории РФ международных соревнований. Об этом сообщается в официальном письме Минспорта руководителям субъектов РФ, соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор изложил план поэтапного снятия ограничений. На третьем, заключительном, этапе смогут открыться все магазины и предприятия сферы услуг, ограничений по площади и количеству посетителей больше не будет, также смогут открыться кафе, но только между столиками будет 1,5 - 2 метра или перегородка, можно будет работать всем образовательным учреждениям и гостиницам, власти смогут открыть парки, скверы и тому подобные места отдыха, но при условии соблюдения посетителями социальной дистанции.

Также на третьем этапе предлагается разрешить организацию и проведение соревнований в рамках единого календарного плана Министерства спорта России на 2020 год, а также возобновить участие российских спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях за пределами России.