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Сборные по баскетболу

Отборочные турниры по баскетболу к Олимпиаде в Токио пройдут с июня по июль 2021 года

Изначально они должны были состояться 23-28 июля этого года, но перенесены на срок с 29 июня по 4 июля 2021 года
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСC

ТАСС, 14 мая. Международная федерация баскетбола (FIBA) определила даты проведения мужских отборочных турниров к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Отборочные турниры пройдут в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии. Изначально они должны были состояться 23-28 июля этого года, но были в четверг перенесены на срок с 29 июня по 4 июля 2021 года.

В общей сложности в квалификации примут участие 24 команды. В каждом из четырех отборочных турниров сыграют шесть сборных, первоначально разделенных на две группы. Две из трех команд каждой группы выйдут в плей-офф, победитель каждого из четырех турниров получит право принять участие в Олимпийских играх. В ноябре стало известно, что россияне будут играть в хорватском Сплите, где поборются за выход в группе А с командами Мексики и Германии, в группе В сыграют сборные Туниса, Хорватии и Бразилии.

Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса были перенесены с лета 2020 года, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа следующего года. Мужская сборная России трижды принимала участие в Олимпийских играх, высшим достижением национальной команды является третье место, которое команда заняла на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. В 2016 году россияне не принимали участия в олимпийском турнире по баскетболу.

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