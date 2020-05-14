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Влияние коронавируса на спорт

Матыцин обратил внимание глав регионов на актуальность возобновления тренировок сборных РФ

Министр спорта добавил, что занятия должны проводиться при условии соблюдения требований Роспотребнадзора
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 14 мая. Министр спорта России Олег Матыцин обратил внимание руководителей регионов Российской Федерации на актуальность возобновления тренировок членов сборных команд России. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта РФ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта России направило в адрес руководителей субъектов Российской Федерации рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в сфере физической культуры и спорта.

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"Предложение Министерства спорта заключается в снятии ограничительных мер в три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, - сказал Матыцин. - На первом этапе предлагается предоставить жителям регионов возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры - на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других спортивных сооружениях. При этом важно соблюдать требования социальной дистанции".

"Хочу обратить особое внимание руководителей регионов на актуальность возобновления тренировочных мероприятий членов сборных команд России и субъектов Российской Федерации на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора", - добавил министр спорта.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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