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Футбол в Италии

СМИ: Бардзальи покинет тренерский штаб футбольного клуба "Ювентус"

Бывший защитник туринцев работал в команде с лета 2019 года

ТАСС, 14 мая. Андреа Бардзальи покинет тренерский штаб итальянского футбольного клуба "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Stampa.

Отмечается, что 39-летний специалист, завершивший игровую карьеру прошлым летом, принял такое решение, так как хочет больше времени проводить с семьей. Также сообщается, что он не будет работать в тренерском штабе "Ювентуса", наставником которого является Маурицио Сарри, даже в случае возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Бардзальи в качестве игрока выступал за "Ювентус" с 2011 по 2019 год. Также он играл за итальянские "Рондинеллу", "Пистойезе", "Асколи", "Кьево", "Палермо" и немецкий "Вольфсбург". Бывший защитник является чемпионом Германии, восьмикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, дважды выходил с "Ювентусом" в финал Лиги чемпионов.

В составе сборной Италии Бардзальи становился чемпионом мира в 2006 году. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года, серебряным призером чемпионата Европы - 2012, бронзовым призером Кубка конфедераций - 2013.

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