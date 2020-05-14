СМИ: Бардзальи покинет тренерский штаб футбольного клуба "Ювентус"

ТАСС, 14 мая. Андреа Бардзальи покинет тренерский штаб итальянского футбольного клуба "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Stampa.

Отмечается, что 39-летний специалист, завершивший игровую карьеру прошлым летом, принял такое решение, так как хочет больше времени проводить с семьей. Также сообщается, что он не будет работать в тренерском штабе "Ювентуса", наставником которого является Маурицио Сарри, даже в случае возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Бардзальи в качестве игрока выступал за "Ювентус" с 2011 по 2019 год. Также он играл за итальянские "Рондинеллу", "Пистойезе", "Асколи", "Кьево", "Палермо" и немецкий "Вольфсбург". Бывший защитник является чемпионом Германии, восьмикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, дважды выходил с "Ювентусом" в финал Лиги чемпионов.

В составе сборной Италии Бардзальи становился чемпионом мира в 2006 году. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года, серебряным призером чемпионата Европы - 2012, бронзовым призером Кубка конфедераций - 2013.