Фергюсону стоит взять паузу в выступлениях после боя с Гейджи

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Американскому бойцу смешанного стиля Тони Фергюсону нужно взять небольшой перерыв в выступлениях после поражения в поединке против соотечественника Джастина Гейджи. Такое мнение высказал глава UFC Дэйна Уайт, чей комментарий приводит портал MMA Fighting.

Гейджи в ночь на 10 мая одержал победу техническим нокаутом над Фергюсоном в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок прошел в Джексонвилле (штат Флорида, США). Следующим соперником Гейджи станет россиянин Хабиб Нурмагомедов.

После боя Фергюсона госпитализировали. У спортсмена выявили перелом орбитальной кости, он перенес операцию. "Фергюсону стоит взять паузу после поединка с Гейджи. Мне бы этого хотелось", - сказал Уайт.

Также глава UFC сообщил, что турнир под эгидой организации, который должен был пройти 23 мая в Лас-Вегасе перенесен на 30 мая. Правительство штата Невада (США) еще не одобрило возобновление спортивных мероприятий из-за продолжающейся пандемии коронавируса. UFC стал первой организацией возобновивший соревнования, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Организация уже провела в штате Флорида два турнира, еще один намечен на 16 мая.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли.