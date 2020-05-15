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WTA

Мария Шарапова уверена, что вовремя завершила профессиональную карьеру

Россиянка объявила о своем решении в конце февраля текущего года
Мария Шарапова Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Мария Шарапова
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 15 мая. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что ее решение о завершении карьеры было принято вовремя. Комментарий спортсменки приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой пресс-службу Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова объявила о завершении карьеры 26 февраля. "Решение было принято в правильное время. Иначе бы я сейчас постоянно думала о том, когда будет следующая тренировка и для чего мне это нужно. Коронавирус обозначил множество вопросов, связанных со спортом", - сказала Шарапова.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA в начале марта приняли решение приостановить проведение турниров из-за пандемии коронавируса. Соревнования были отложены до 7 июня. Однако позже из-за ухудшения ситуации паузу продлили до 13 июля. Стоит отметить также, что был отменен Уимблдон, а старт Открытого чемпионата Франции перенесли на сентябрь.

Россиянка, которой 33 года, является победительницей 36 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

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