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Летние олимпийские виды спорта

Сборные России по волейболу проведут летом товарищеские матчи

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по волейболу проведут летом тренировочные сборы и товарищеские матчи. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Ранее главные тренеры мужской и женской сборных России Туомас Саммельвуо и Серджио Бузато заявили ТАСС о желании провести сборы нынешним летом.

"Сборы национальных команд летом точно будут. Мы планируем также организовать товарищеские матчи с сильнейшими сборными", - сказал Шевченко.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Также Международная федерация волейбола (FIVB) отменила Лигу наций.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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