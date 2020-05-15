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Футбол в России

Дюкову неизвестно о переговорах по передаче телеправ на показ матчей РПЛ

Правами на показ матчей РПЛ владеет "Матч ТВ"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову ничего неизвестно о переговорах по передаче прав на показ матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом он рассказал на онлайн-конференции по итогам исполкома РФС.

Правами на показ матчей РПЛ владеет "Матч ТВ". Ранее информация о передаче прав Первому каналу и ВГТРК сообщалась в телеграм-каналах.

"Этот вопрос не относится к компетенции РФС, это вопрос к РПЛ и "Матч ТВ", - сказал Дюков. - Если они примут решение о передаче прав на показ, то нужны переговоры. Мне ничего неизвестно о том, что есть такие переговоры".

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