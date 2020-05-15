Капитан ХК ЦСКА Андронов продлил соглашение с клубом на два года

ТАСС, 15 мая. Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о продлении контракта с капитаном команды Сергеем Андроновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между ЦСКА и 30-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно завершенном из-за коронавируса, Андронов провел за ЦСКА 20 матчей, в которых набрал два очка (1 шайба + 1 голевая передача). Всего в лиге он принял участие в 518 играх, набрав 120 (68+52) очков. Вместе с ЦСКА Андронов выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.

Российский форвард был выбран в третьем раунде под общим 78-м номером клубом "Сент-Луис" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2009 году, но в Северной Америке выступал только за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Андронов является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).