Ватутин: бюджет баскетбольного ЦСКА будет существенно сокращен

"То состояние неопределенности, в которое мы вошли в начале марта, оно, к сожалению, продолжается до сих пор, - отметил Ватутин. - Когда ты живешь и работаешь в формате 2-3 игры в неделю, то такие каникулы очень непривычны - сейчас вместо игр и тренировок клуб занят в основном тем, что пытается по крайней мере систематизировать и подсчитать собственные убытки. Мы уже столкнулись с тем, что ряд спонсоров, к сожалению, не сможет продолжить сотрудничество с баскетбольным клубом ЦСКА по объективным причинам. Также понятно, что бюджет клуба будет прилично и серьезно сокращен".

"Мне не хочется сгущать краски, потому что по сути все европейские баскетбольные команды находятся в похожем положении - все пытаются сейчас найти некое дно, от которого можно оттолкнуться. Никто не заключает контрактов с игроками, нет никакой трансферной деятельности. Руководители клубов, мои коллеги, пытаются понять, что будет неким мерилом для будущих контрактов", - добавил Ватутин.

27 апреля Ватутин сообщил ТАСС, что ЦСКА не сможет рассчитывать на поддержку "Аэрофлота" из-за кризиса в авиаотрасли. Срок контракта авиакомпании и баскетбольного клуба истекает по окончании сезона, ЦСКА получал $4 млн в год. Сотрудничество длилось с 2014 года.

Ватутин отметил, что он с трудом может представить, что нынешний сезон Евролиги будет доигран. "На сегодня мне представляется крайне сложным доигрывание сезона, хотя, конечно, было бы здорово, чтобы в июле, пусть даже без зрителей, мы сыграли, - сказал президент ЦСКА. - Но границы Российской Федерации на сегодня закрыты, и я сейчас говорю не только про ЦСКА, но и про "Химки", и про "Зенит" - сейчас десять игроков и три тренера находятся вне пределов России. Надо понимать, что мы не можем в нормальном режиме на сегодня начать тренироваться, похожая ситуация и у двух других российских команд".

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".