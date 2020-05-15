UCI утвердил новую систему квалификации в маунтинбайке и BMX на Игры в Токио

ТАСС, 15 мая. Международный союз велосипедистов (UCI) утвердил новую систему квалификации к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба UCI.

Олимпиада в Токио перенесена с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. UCI отмечает, что полученные квоты для шоссейных велогонщиков и для спортсменов, выступающих на треке, останутся в силе, несмотря на перенос Игр. Квалификационный период по этим двум дисциплинам закончился 22 октября 2019 года и 2 марта 2020 года соответственно.

В соревнованиях по маунтинбайку, гонках на BMX и в BMX-фристайле квалификации должны были завершиться 27 мая, 11 мая и 1 июня соответственно. В итоге было решено, что к рейтингу каждого спортсмена, сформированного 3 мая, будут прибавлены очки, заработанные на двух этапах Кубка мира в сезоне 2021 года, о дате и месте проведения этапов будет сообщено дополнительно. Участники гонок на BMX также смогут улучшить рейтинг за счет очков, набранных на чемпионате мира 2020 года, который изначально должен был пройти в США 26-31 мая, но был отложен на неопределенный срок.

UCI опубликовал календарь Кубка мира 2020 года по манутинбайку: первый этап запланирован на 5-6 сентября в Швейцарии, заключительный - на 29 октября - 1 ноября в Португалии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли.