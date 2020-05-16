Гейджи: бой с Макгрегором возможен только после победы над Нурмагомедовым

ТАСС, 16 мая. Американец Джастин Гейджи заявил, что будет драться против ирландца Конора Макгрегора только после победы над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Комментарий спортсмена приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

В ночь на 10 мая Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). После этого спортсмен получил титул временного чемпиона организации в легком весе и право побороться с Нурмагомедовым за обладание поясом на постоянной основе.

"Конор [Макгрегор] не будет драться со мной до боя против Хабиба [Нурмагомедова], только если не вмешаются обстоятельства. Поединок с Хабибом - единственное, чего сейчас хочется, я это заслужил. Как только побью его, буду драться с Конором. Я просто пытаюсь заработать", - сказал Гейджи.

Изначально соперником Нурмагомедова должен был стать Фергюсон. Бой планировали провести 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка, его заменил Гейджи. Позже турнир перенесли.

В активе Нурмагомедова 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил. Гейджи провел 24 поединка. На его счету 22 победы и два поражения. По предварительной информации, бой между ними состоится осенью.