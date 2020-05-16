Молодежная сборная Китая по футболу прибыла на Хайнань для подготовки к чемпионату Азии

ХАЙКОУ, 16 мая. /ТАСС/. Юниорская национальная сборная Китая по футболу прибыла на Хайнань для подготовки к чемпионату Азии. Как сообщило издание "Хайнань жибао", команда также проведет несколько игр с молодежными сборными региона.

По данным газеты, национальная сборная юниоров (U16) уже прибыла в Хайкоу. 24 мая команда проведет первый тренировочный матч. Команда планирует проводить такие игры каждые четыре дня. Национальная юношеская сборная Китая сыграет с командами Хайнаньского педагогического университета, Хайнаньского университета, Торгово-экономического университета Хайнаня, средней школы Линшань города Хайкоу, а также других учебных заведений.

Как отмечает "Хайнань жибао", власти провинции надеются на то, что прибытие в регион национальной юношеской сборной по футболу будет содействовать популяризации этого вида спорта среди жителей и молодежи, а также даст хороший шанс местным командам обменяться опытом с профессионалами.

Чемпионат Азии по футболу среди юношей до 16 лет будет проходить с 16 сентября по 3 октября в Бахрейне.

В последние годы провинция Хайнань активно развивает сферу спорта. В марте прошлого года город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр. 13 мая в Санья прошла церемония начала 200-дневного отчета до игр. Соревнования будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и др.