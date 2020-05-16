{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Молодежная сборная Китая по футболу прибыла на Хайнань для подготовки к чемпионату Азии

Команда проведет несколько игр с молодежными сборными региона

ХАЙКОУ, 16 мая. /ТАСС/. Юниорская национальная сборная Китая по футболу прибыла на Хайнань для подготовки к чемпионату Азии. Как сообщило издание "Хайнань жибао", команда также проведет несколько игр с молодежными сборными региона.

По данным газеты, национальная сборная юниоров (U16) уже прибыла в Хайкоу. 24 мая команда проведет первый тренировочный матч. Команда планирует проводить такие игры каждые четыре дня. Национальная юношеская сборная Китая сыграет с командами Хайнаньского педагогического университета, Хайнаньского университета, Торгово-экономического университета Хайнаня, средней школы Линшань города Хайкоу, а также других учебных заведений.

Как отмечает "Хайнань жибао", власти провинции надеются на то, что прибытие в регион национальной юношеской сборной по футболу будет содействовать популяризации этого вида спорта среди жителей и молодежи, а также даст хороший шанс местным командам обменяться опытом с профессионалами.

Чемпионат Азии по футболу среди юношей до 16 лет будет проходить с 16 сентября по 3 октября в Бахрейне.

В последние годы провинция Хайнань активно развивает сферу спорта. В марте прошлого года город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр. 13 мая в Санья прошла церемония начала 200-дневного отчета до игр. Соревнования будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и др.

Теги
КитайХайнаньМировой футбол
Реклама на ТАСС
КХЛ
Рижский ХК "Динамо" определится с тренером после того, как решит вопрос со спонсорами
Предыдущий тренерский штаб клуба во главе с Гиртсом Анкипансом был отправлен в отставку в начале марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС