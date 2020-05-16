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Летние олимпийские виды спорта

Юниорские ЧМ по спортивной и художественной гимнастике в 2021 году отменены

Турниры теперь пройдут в 2023 году

ТАСС, 16 мая. Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение отменить чемпионаты мира среди юниоров по спортивной и художественной гимнастике, которые должны были пройти в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

Чемпионаты были отменены в связи с переносом на 2021 год других соревнований и высокой загруженностью календаря. Состязания состоятся в 2023 году.

Первый юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике прошел в 2019 году в Москве, по спортивной гимнастике - в 2019 году в венгерском Дьёре.

Также сообщается о переносе чемпионата мира по спортивной акробатике с мая 2020 года на 18-21 июня следующего года. Соревнования пройдут в Женеве. Решение о проведении выборов и конгресса FIG будет принято 15 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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