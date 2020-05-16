Два турнира ISU по фигурному катанию в Словакии в сентябре отменены из-за коронавируса

ТАСС, 16 мая. Федерация фигурного катания Словакии приняла решение об отмене двух сентябрьских международных турниров. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Отменены этап Гран-при среди юниоров в Кошице (2-5 сентября) и турнир серии "Челленджер" "Ондрей Непела Трофи" в Братиславе (16-19 сентября).

Рабочая группа ISU по формированию календаря работает над последствиями отмены данных турниров и в скором времени примет решение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Словакии зафиксировано почти 1,5 тыс. случаев заражений, 28 человек умерли.