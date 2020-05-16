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КХЛ

СКА обменял чемпиона мира по хоккею Плотникова в "Амур"

Взамен петербургский клуб получил форварда Игоря Руденкова
Сергей Плотников Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Сергей Плотников
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 16 мая. Нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Сергей Плотников в результате обмена перешел в хабаровский "Амур". Об этом сообщает пресс-служба СКА.

В обратном направлении проследовал 25-летний форвард Игорь Руденков.

"СКА благодарит Сергея Плотникова за выступления в Петербурге и весомый вклад в победы клуба. Удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Плотников является воспитанником "Амура". За СКА нападающий выступал с сезона-2016/17, став обладателем Кубка Гагарина. Плотников также играл за ярославский "Локомотив" и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" и "Аризона". Всего в КХЛ 29-летний форвард провел 591 матч в регулярных чемпионатах и плей-офф, набрав 325 очков (137 шайб + 188 передач), в НХЛ на его счету 45 игр, в которых он набрал 3 (0+3) очка.

В составе сборной России он стал чемпионом мира, а также серебряным и трижды бронзовым призером мировых первенств.

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