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Влияние коронавируса на спорт

Крамник и педагоги центра "Сириус" подготовили серию шахматных онлайн-уроков

Занятия для учеников пройдут 18-24 мая
Владимир Крамник AP Photo/Hermann J. Knippertz
Описание
Владимир Крамник
© AP Photo/Hermann J. Knippertz

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Владимир Крамник и педагоги центра "Сириус" подготовили для учеников серию онлайн-уроков, чтобы не прерывать шахматное образование во время пандемии. Об этом ТАСС рассказал сам Крамник.

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Онлайн-занятия пройдут с 18 по 24 мая.

"Я не первый год веду шахматное направление в Сириусе. Мы записали серию онлайн-уроков, чтобы ребята не теряли времени, - сказал Крамник. - 60 часов методического материала, чтобы могли работать дома. Важно не прерывать шахматное образование".

Центр "Сириус" был открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Теги
РоссияКрамник, Владимир БорисовичВлияние коронавируса на спорт
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