Крамник и педагоги центра "Сириус" подготовили серию шахматных онлайн-уроков

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Владимир Крамник и педагоги центра "Сириус" подготовили для учеников серию онлайн-уроков, чтобы не прерывать шахматное образование во время пандемии. Об этом ТАСС рассказал сам Крамник.

Онлайн-занятия пройдут с 18 по 24 мая.

"Я не первый год веду шахматное направление в Сириусе. Мы записали серию онлайн-уроков, чтобы ребята не теряли времени, - сказал Крамник. - 60 часов методического материала, чтобы могли работать дома. Важно не прерывать шахматное образование".

Центр "Сириус" был открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.