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Влияние коронавируса на спорт

Фонд шахматного турнира в поддержку российских врачей превысил 26 млн рублей

Онлайн-турнир проходил 12-14 мая
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Средства продолжают поступать на счет благотворительного турнира по шахматам "Сборная - России", который прошел 12-14 мая в онлайн-режиме, и на данный момент фонд превысил 26 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал организатор турнира гроссмейстер Владимир Крамник.

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Общий призовой фонд был равномерно распределен среди восьми участников. До начала турнира шахматисты определили, в какие медицинские учреждения своих регионов они направят вырученные средства. Инициатором турнира выступил 14-й чемпион мира Крамник, его идею поддержали Федерация шахмат России и фонд Геннадия Тимченко.

"Средства продолжают поступать, и, насколько я знаю, подсчет закончится в понедельник. Но уже точно есть 26 млн рублей. Плюс, может, еще за выходные соберем, - сказал Крамник. - Это большой успех, мне сказали, что редко удается собрать такие большие деньги".

"Формат турнира оказался довольно интересным. Блиц - это динамика, эмоции, плюс были видны лица участников, оказалось очень смотрибельно. Даже те мои знакомые, которые не разбираются в шахматах, признавались, что следили за трансляцией. Зрителям понравилось, это важно", - добавил Крамник.

По его словам, идея провести турнир родилась спонтанно и была быстро реализована. "Собрались довольно спонтанно, поговорили, все за один день, и через две недели все сделалось. Мы хотели показать пример, что можно делать подобные важные вещи без глобальных структур, потом организаторы, конечно, подключились, - сказал Крамник. - Помощь сейчас нужна многим, и необязательно ждать, когда подключится, например, Минздрав. Сейчас каждый день на счету", - добавил собеседник агентства.

В турнире приняли участие Александр Грищук (Москва), Крамник (Краснодарский край), Сергей Карякин (Крым), Ян Непомнящий (Брянская область), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь). Победу в финале турнира в четверг одержал Грищук, переиграв в трех партиях Томашевского.

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РоссияКрамник, Владимир БорисовичВлияние коронавируса на спорт
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