Хоккеист Тимкин после семи сезонов в "Металлурге" присоединился к СКА

Контракт с 29-летним игроком рассчитан на два сезона. До этого на протяжении семи лет он представлял магнитогорский "Металлург", в минувшем сезоне он набрал 2 очка в 46 матчах регулярного чемпионата. В пяти встречах плей-офф отличиться не сумел.

Вместе с "Металлургом" Тимкин дважды стал обладателем Кубка Гагарина. Всего на счету нападающего в КХЛ 150 (79+71) очков в 625 матчах. Также он представлял омский "Авангард" и подольский "Витязь". Сезон-2010/11 провел командах второстепенных лиг Северной Америки.