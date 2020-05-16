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КХЛ

Хоккеист Тимкин после семи сезонов в "Металлурге" присоединился к СКА

В прошедшем сезоне он набрал 2 очка в 46 матчах

ТАСС, 16 мая. Российский нападающий Евгений Тимкин подписал контракт с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт с 29-летним игроком рассчитан на два сезона. До этого на протяжении семи лет он представлял магнитогорский "Металлург", в минувшем сезоне он набрал 2 очка в 46 матчах регулярного чемпионата. В пяти встречах плей-офф отличиться не сумел.

Вместе с "Металлургом" Тимкин дважды стал обладателем Кубка Гагарина. Всего на счету нападающего в КХЛ 150 (79+71) очков в 625 матчах. Также он представлял омский "Авангард" и подольский "Витязь". Сезон-2010/11 провел командах второстепенных лиг Северной Америки.

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