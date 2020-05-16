{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Олимпийский чемпион по борьбе Гацалов заявил, что будет отбираться на Игры в Токио

37-летний спортсмен рассказал, что у него есть желание и мотивация продолжать выступать

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов готовится к отбору на Игры в Токио. Об этом 37-летний спортсмен сообщил ТАСС.

Гацалов сменил спортивное гражданство и в настоящий момент представляет сборную Армении.

"Я не успевал сделать некоторые старты до Олимпиады, поскольку перенес операцию на ноге, - сказал Гацалов. - Сейчас моя подготовка продолжается. Прежде чем вернуться, я взвесил все за и против, оценил свои возможности, чтобы понять, конкурентоспособен ли я. У меня есть желание и мотивация, я знаю, что могу сделать это".

Гацалов является олимпийским чемпионом 2004 года в вольной борьбе (в весовой категории до 96 кг). Также на его счету пять золотых наград чемпионатов мира, по три - чемпионатов Европы и Кубков мира и две - Всемирных военных игр.

Олимпийские игры были перенесены с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
ММА
Чемпионка UFC Шевченко заявила, что готова провести межгендерный бой с Сехудо
10 мая американский боец объявил о завершении карьеры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС