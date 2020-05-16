Олимпийский чемпион по борьбе Гацалов заявил, что будет отбираться на Игры в Токио

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов готовится к отбору на Игры в Токио. Об этом 37-летний спортсмен сообщил ТАСС.

Гацалов сменил спортивное гражданство и в настоящий момент представляет сборную Армении.

"Я не успевал сделать некоторые старты до Олимпиады, поскольку перенес операцию на ноге, - сказал Гацалов. - Сейчас моя подготовка продолжается. Прежде чем вернуться, я взвесил все за и против, оценил свои возможности, чтобы понять, конкурентоспособен ли я. У меня есть желание и мотивация, я знаю, что могу сделать это".

Гацалов является олимпийским чемпионом 2004 года в вольной борьбе (в весовой категории до 96 кг). Также на его счету пять золотых наград чемпионатов мира, по три - чемпионатов Европы и Кубков мира и две - Всемирных военных игр.

Олимпийские игры были перенесены с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.