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КХЛ

СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА Веем

Срок соглашения с 28-летним хоккеистом рассчитан на два года

ТАСС, 16 мая. Канадский форвард Линден Вей подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Срок соглашения с 28-летним хоккеистом рассчитан на два года.

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Последние два сезона Вей провел в составе московского ЦСКА, вместе с которым выиграл Кубок Гагарина (2019). В прошедшем сезоне он в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 48 очков (13 голов + 35 передач). В плей-офф Вей в четырех встречах набрал 2 (1+1) очка. Сезон не был доигран из-за коронавируса.

До ЦСКА Вей провел один сезон в казахстанском "Барысе", всего в КХЛ он сыграл 180 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрал 155 (46+109) очков. В Национальной хоккейной лиге Вей представлял "Калгари", Ванкувер" и "Лос-Анджелес", также играл за швейцарский "Цюрих". Со сборной Канады стал бронзовым призером Олимпийских игр - 2018.

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