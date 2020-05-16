{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Дубов и Лагно лидируют перед заключительным днем шахматного Мемориала Стейница

Во второй соревновательный день Дубов одержал три победы, в том числе над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном

ТАСС, 16 мая. Российский шахматист Даниил Дубов перед заключительным игровым днем вышел на первое место в мужском зачете онлайн-турнира по блицу в рамках Мемориала Стейница. В женской части соревнований лидирует россиянка Екатерина Лагно.

Во второй соревновательный день прошло шесть туров, Дубов одержал три победы, в том числе над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который занимал первое место после первых шести туров, и три партии завершил вничью, в общей сложности в его активе 8 очков. Вторым идет Карлсен, в активе которого 7,5 очка, далее в таблице следуют азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (7), вьетнамец Ле Куанг Льем, россиянин Петр Свидлер (оба - по 6,5), украинец Антон Коробов (6), китаец Бу Сянчжи (5,5), американец Джеффри Сюн (5), россиянин Александр Грищук и испанец Давид Антон Гихарро (оба - по 4).

В женском зачете лидерство захватила Лагно, в активе которой 8 очков из 12 возможных. Следом в таблице идут Жансая Абдумалик из Казахстана, китаянка Тань Чжунъи, лидировавшая после первого дня россиянка Александра Костенюк (все - по 7,5), китаянка Лэй Тинцзе (7), француженка Мари Себаг (6,5), болгарка Антоанета Стефанова (6), Сарасадат Хадемалшариех из Индии (5,5), немка Элизабет Петц (3,5) и перуанка Дейси Кори Тельо (1).

Мемориал Стейница посвящен памяти первого официального чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница. Соревнования завершатся 17 мая. Партии длятся по три минуты с добавлением двух секунд после каждого хода.

Победителем турнира станет шахматист, набравший больше всех очков. Если после 18 туров несколько лидирующих участников наберут равное количество баллов, то два спортсмена с лучшими дополнительными показателями проведут одну партию в "армагеддон" - шахматист, играющий белыми фигурами, получает пять минут на партию, а его соперник - четыре минуты. При этом белым обязательно нужно одержать победу, по итогам "армагеддона" определится победитель турнира.

Теги
Шахматные турниры
Реклама на ТАСС
Футбол в Германии
Мёнхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче чемпионата Германии по футболу
Встреча завершилась со счетом 3:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС