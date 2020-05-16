Дубов и Лагно лидируют перед заключительным днем шахматного Мемориала Стейница

ТАСС, 16 мая. Российский шахматист Даниил Дубов перед заключительным игровым днем вышел на первое место в мужском зачете онлайн-турнира по блицу в рамках Мемориала Стейница. В женской части соревнований лидирует россиянка Екатерина Лагно.

Во второй соревновательный день прошло шесть туров, Дубов одержал три победы, в том числе над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который занимал первое место после первых шести туров, и три партии завершил вничью, в общей сложности в его активе 8 очков. Вторым идет Карлсен, в активе которого 7,5 очка, далее в таблице следуют азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (7), вьетнамец Ле Куанг Льем, россиянин Петр Свидлер (оба - по 6,5), украинец Антон Коробов (6), китаец Бу Сянчжи (5,5), американец Джеффри Сюн (5), россиянин Александр Грищук и испанец Давид Антон Гихарро (оба - по 4).

В женском зачете лидерство захватила Лагно, в активе которой 8 очков из 12 возможных. Следом в таблице идут Жансая Абдумалик из Казахстана, китаянка Тань Чжунъи, лидировавшая после первого дня россиянка Александра Костенюк (все - по 7,5), китаянка Лэй Тинцзе (7), француженка Мари Себаг (6,5), болгарка Антоанета Стефанова (6), Сарасадат Хадемалшариех из Индии (5,5), немка Элизабет Петц (3,5) и перуанка Дейси Кори Тельо (1).

Мемориал Стейница посвящен памяти первого официального чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница. Соревнования завершатся 17 мая. Партии длятся по три минуты с добавлением двух секунд после каждого хода.

Победителем турнира станет шахматист, набравший больше всех очков. Если после 18 туров несколько лидирующих участников наберут равное количество баллов, то два спортсмена с лучшими дополнительными показателями проведут одну партию в "армагеддон" - шахматист, играющий белыми фигурами, получает пять минут на партию, а его соперник - четыре минуты. При этом белым обязательно нужно одержать победу, по итогам "армагеддона" определится победитель турнира.