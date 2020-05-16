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Сборные по хоккею

Определился победитель организованного ФХР турнира по киберхоккею

Им стал Антон Виноградов, игравший за сборную России

ТАСС, 16 мая. Антон Виноградов стал победителем турнира по киберхоккею "Киберлига хоккея", который был организован Федерацией хоккея России (ФХР). Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

В турнире принимали участие шесть киберспортсменов, которые играли за разные национальные сборные, разбитые на две группы по три команды. Из каждой группы по две команды вышли в плей-офф. Соревнования проходили на платформе Playstation 4, все матчи "Киберлиги хоккея" проводились удаленно в формате "один на один".

В плей-офф вышли Виноградов, игравший за сборную России, Георгий Королев (США), Евгений Монс (Канада) и Дмитрий Курылев (Финляндия). В финале турнира Виноградов оказался сильнее Королева, а в противостоянии за третье место Монс победил Курылева.

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