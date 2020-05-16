Определился победитель организованного ФХР турнира по киберхоккею

ТАСС, 16 мая. Антон Виноградов стал победителем турнира по киберхоккею "Киберлига хоккея", который был организован Федерацией хоккея России (ФХР). Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

В турнире принимали участие шесть киберспортсменов, которые играли за разные национальные сборные, разбитые на две группы по три команды. Из каждой группы по две команды вышли в плей-офф. Соревнования проходили на платформе Playstation 4, все матчи "Киберлиги хоккея" проводились удаленно в формате "один на один".

В плей-офф вышли Виноградов, игравший за сборную России, Георгий Королев (США), Евгений Монс (Канада) и Дмитрий Курылев (Финляндия). В финале турнира Виноградов оказался сильнее Королева, а в противостоянии за третье место Монс победил Курылева.