Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал, что чувствует себя хорошо

В субботу у футболиста "Локомотива" подтвердили COVID-19

ТАСС, 17 мая. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан, у которого был выявлен коронавирус, рассказал, что чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил в Instagram.

На эту тему

В субботу стало известно о заражении 35-летнего перуанца. Нападающий стал первым игроком Российской премьер-лиги, у которого подтвердили коронавирус. Позднее врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил, что Фарфан может восстановиться в течение трех-четырех недель.

"Спасибо всем за поддержку, я чувствую себя хорошо, - написал Фарфан. - Для осторожности я изолировался в своем доме, соблюдаю карантин. Я по-прежнему сосредоточен на своих целях, на скором возвращении на футбольное поле. Скоро увидимся".

Фарфан выступает за "Локомотив" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России.

В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России 21 июня.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в России
СМИ: три российских клуба заинтересованы в приобретении футболиста "Милана" Лаксальта
На полузащитника претендуют "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС