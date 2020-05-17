Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал, что чувствует себя хорошо

ТАСС, 17 мая. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан, у которого был выявлен коронавирус, рассказал, что чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил в Instagram .

В субботу стало известно о заражении 35-летнего перуанца. Нападающий стал первым игроком Российской премьер-лиги, у которого подтвердили коронавирус. Позднее врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил, что Фарфан может восстановиться в течение трех-четырех недель.

"Спасибо всем за поддержку, я чувствую себя хорошо, - написал Фарфан. - Для осторожности я изолировался в своем доме, соблюдаю карантин. Я по-прежнему сосредоточен на своих целях, на скором возвращении на футбольное поле. Скоро увидимся".

Фарфан выступает за "Локомотив" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России.

В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России 21 июня.