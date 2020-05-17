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Футбол в Англии

Клопп заявил, что "Ливерпуль" будет в хорошей форме к возобновлению чемпионата Англии

Немец отметил, что все команды будут в равных условиях в момент рестарта турнира

ТАСС, 17 мая. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб будет в наилучшей форме к моменту возобновления чемпионата Англии по футболу. Его комментарий со ссылкой на The Guardian приводит "Газета.Ru".

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Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от правительства страны.

"Ливерпуль" будет готов к рестарту чемпионата. Другие команды находятся в том же положении. Когда бы сезон ни начался, у нас будет одинаковое время для подготовки, и наша задача - задействовать все ресурсы, чтобы добиться успеха. Мы будем в максимально хорошей форме", - заявил Клопп.

После 29 туров "Ливерпуль" лидирует с 82 очками, второе место занимает "Манчестер Сити" (57), третье - "Лестер" (53).

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