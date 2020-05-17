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Футбол в Германии

Тренер "Баварии" считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей

Чемпионат Германии возобновился в субботу после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса

ТАСС, 17 мая. Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик считает, что команды в возобновленном чемпионате Германии по футболу находятся в равных условиях, играя при пустых трибунах. Комментарий специалиста приводит пресс-служба "Баварии".

Чемпионат Германии возобновился в субботу после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Все матчи до конца турнира будут проходить при пустых трибунах.

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"Очевидно, что все будет по-другому, болельщики и эмоции - центральный элемент в футболе, - сказал Флик. - Каждый футболист хочет играть на глазах у зрителей. Но условия одинаковы для всех, и все будет зависеть от того, кто адаптируется к ним лучше всего".

"Все начинается с нуля. Я надеюсь, что мы сможем быстро привыкнуть к новым условиям и показать нашу игру. Важно, чтобы игроки в команде мотивировали друг друга. Если кто-то будет играть чуть хуже, команда должна его поддержать, в этом должна помочь и скамейка запасных", - добавил специалист.

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков в 25 матчах. В воскресенье мюнхенский клуб на выезде встретится с берлинским "Унионом".

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