Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

Защитник "Баварии" Павар: футбол принесет радость болельщикам даже при пустых трибунах

Чемпионат Германии возобновился в субботу после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса

ТАСС, 17 мая. Возобновленный после паузы чемпионат Германии по футболу может помочь болельщикам и подарить необходимые эмоции даже при игре с пустыми трибунами. Такое мнение высказал французский защитник "Баварии" Бенжамен Павар, комментарий которого приводит издание L'Equipe.

Чемпионат Германии возобновился в субботу после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Все матчи до конца турнира будут проходить при пустых трибунах.

"Людям есть о чем подумать, тем не менее существуют болельщики, которые очень ждут возвращения футбола, - сказал Павар. - Кому-то это может пойти на пользу, потому как футбол - это всегда спектакль, любая демонстрация умений или красивый гол может вызвать эмоции, которых так не хватает. Я считаю, что именно поэтому мы, футболисты, и можем быть полезны прямо сейчас, можем помочь людям. Мы будем играть ради болельщиков".

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков в 25 матчах. В воскресенье мюнхенский клуб на выезде встретится с берлинским "Унионом".

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболисты "Урала" возобновят тренировки в конце следующей недели
В пятницу исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России 21 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС