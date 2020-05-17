Защитник "Баварии" Павар: футбол принесет радость болельщикам даже при пустых трибунах

ТАСС, 17 мая. Возобновленный после паузы чемпионат Германии по футболу может помочь болельщикам и подарить необходимые эмоции даже при игре с пустыми трибунами. Такое мнение высказал французский защитник "Баварии" Бенжамен Павар, комментарий которого приводит издание L'Equipe.

Чемпионат Германии возобновился в субботу после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Все матчи до конца турнира будут проходить при пустых трибунах.

"Людям есть о чем подумать, тем не менее существуют болельщики, которые очень ждут возвращения футбола, - сказал Павар. - Кому-то это может пойти на пользу, потому как футбол - это всегда спектакль, любая демонстрация умений или красивый гол может вызвать эмоции, которых так не хватает. Я считаю, что именно поэтому мы, футболисты, и можем быть полезны прямо сейчас, можем помочь людям. Мы будем играть ради болельщиков".

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков в 25 матчах. В воскресенье мюнхенский клуб на выезде встретится с берлинским "Унионом".