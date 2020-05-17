Главный тренер "Зенита" Семак заявил, что хотел бы видеть в команде футболиста Кокорина

ТАСС, 17 мая. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак желает видеть в команде нападающего Александра Кокорина, находящегося в аренде в Сочи. Комментарий Семака приводит пресс-служба "Зенита".

В феврале "Зенит" отправил Кокорина в аренду в "Сочи", его контракт с петербургским клубом истекает в текущем сезоне. В марте Кокорин в четырех матчах чемпионата России забил три гола, отдал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком турнира по итогам месяца.

"Была достигнута договоренность об аренде до конца сезона, - сказал Семак. - Надеюсь, руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, есть желание видеть его в команде, у Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в "Зените". Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду, но, естественно, последнее слово всегда за руководством и за самим Сашей".

В пятницу исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении 21 июня чемпионата России после паузы, связанной с коронавирусом. "Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет 9 очков.