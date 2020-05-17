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Влияние коронавируса на спорт

Курский "Авангард" подтвердил участие в ПФЛ в следующем сезоне

Команда решила перейти из второго дивизиона в третий из-за сокращения финансирования
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 17 мая. Курский "Авангард" будет участвовать в розыгрыше первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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По итогам досрочно завершенного первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Авангард" занял 13-е место и избежал вылета. Однако затем появилась информация, что клуб намерен пойти на понижение из-за сокращения объема финансирования.

"Руководством футбольного клуба "Авангард" принято решение о переходе основной команды в Профессиональную футбольную лигу. Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях. С финансовыми потерями в период пандемии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском "Авангарде", у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80% зависит от средств региональной казны", - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что клуб будет финансироваться региональным бюджетом в достаточных для достойного выступления в ПФЛ объемах, кроме того, будут продолжены поиски инвесторов.

В апреле футболисты "Авангарда" согласились на сокращение зарплаты на 20% после приостановки сезона.

"Авангард" ни разу не терял профессиональный статус с момента основания клуба в 1958 году. Команда никогда не играла в высшей лиге отечественного футбола, наивысшим достижением является выход в финал Кубка России в сезоне-2017/18.

Теги
Курская областьВлияние коронавируса на спорт
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