Костенюк заявила, что у нее осталось двоякое чувство от выступления на Мемориале Стейница

Российская шахматистка заняла на турнире четвертое место. Победу одержала россиянка Екатерина Лагно, обыгравшая в армагеддоне китаянку Лэй Тинцзе.

"Осталось двоякое чувство от своего выступления, сегодня у меня был выигрышный эндшпиль с китаянкой Лэй Тинцзе, которая в итоге играла в армагеддоне, но я допустила глупую ошибку, которая все перечеркнула, - сказала Костенюк. - У меня были все возможности оказаться в тройке. А четвертое место, как мне кажется, самое нехорошее - ведь если ты закончил последним - все понятно, плохо играл, закончил в тройке - отлично, медали. Четвертое же значит, что не дотянулся совсем немного".

Мемориал Стейница посвящен памяти первого официального чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница.