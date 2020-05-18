Американский гонщик Кевин Харвик выиграл первый этап NASCAR после возобновления серии

ТАСС, 18 мая. Американец Кевин Харвик из команды "Стюарт-Хаас Рэйсинг" выиграл пятый этап Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR), который прошел в Дарлингтоне (штат Южная Каролина, США).

Второе место занял представитель команды "Хендрик Моторспортс" Алекс Боумен, третье - Курт Буш из "Чип Ганасси Рэйсинг". Гонка прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса. Для Харвика сегодняшняя победа стала 50-й в карьере.

Шестой этап запланирован на 20 мая, соревнования вновь должны пройти в Дарлингтоне.

NASCAR стала второй американской спортивной организацией после Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), возобновившей соревнования после паузы, вызванной коронавирусом.