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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Челси" Хадсон-Одои арестован за нарушение режима самоизоляции

В марте тест полузащитника дал положительный результат на коронавирус

ТАСС, 18 мая. Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Каллум Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, Хадсон-Одои пригласил к себе девушку, ночью в дом 19-летнего футболиста были вызваны полиция и скорая помощь. По прибытии полиция задержала футболиста за нарушение самоизоляции.

В марте тест английского футболиста дал положительный результат на коронавирус, игрок должен был пройти карантин. В сезоне-2019/20 нападающий сыграл за "Челси" в 27 матчах, забив четыре гола и отдав шесть голевых передач.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. По сообщениям британских СМИ, турнир может быть возобновлен в июне в случае одобрения со стороны властей Великобритании.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, в марте Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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