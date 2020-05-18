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Мировой футбол

Чемпионат Шотландии досрочно завершен. "Селтик" стал чемпионом девятый раз подряд

Итоговые места распределились в соответствии с занимаемым положением на момент остановки первенства
Футболисты "Селтика" EPA-EFE/ROBERT PERRY
Описание
Футболисты "Селтика"
© EPA-EFE/ROBERT PERRY

ТАСС, 18 мая. Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) приняла решение о досрочном завершении чемпионата страны из-за пандемии коронавируса, победителем признан "Селтик". Об этом сообщает пресс-служба SPFL.

Решение о досрочном завершении чемпионата Шотландии было принято единогласно всеми 12 клубами турнира. Итоговые места распределились в соответствии с занимаемым положением на момент остановки первенства. "Селтик" стал чемпионом в девятый раз подряд, предыдущий раз "Селтик" не сумел выиграть турнир в сезоне-2010/11, тогда чемпионом стал "Рейнджерс". "Хартс", занявший последнее место, вылетел во второй дивизион.

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"Мы бы все хотели, чтобы матчи лиги продолжились в присутствии болельщиков, чтобы завершить сезон, - отметил глава SPFL Мердок Макленнан. - Но, учитывая серьезные и беспрецедентные обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, правление лиги согласилось с тем, что возможно принять только одно решение. Пандемия привела к хаосу во всем мире, и последствия будут ощущаться еще очень долго. Ограничения и глубокие опасения за безопасность игроков и зрителей не позволили SPFL принять иное решение, кроме как завершить сезон, и мы благодарим клубы за поддержку".

"Селтик" в 51-й раз стал чемпионом Шотландии. По числу титулов лидирует "Рейнджерс", который 54 раза выигрывал шотландский чемпионат. Турнир проводится с 1890 года. Ранее о досрочном завершении национальных чемпионатов объявили во Франции и Нидерландах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 4,5 млн человек, более 305 тыс. умерли.

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