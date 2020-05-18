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КХЛ

Клуб КХЛ "Торпедо" подписал контракт с лучшим защитником чемпионата Чехии прошлого сезона

Соглашение с Брэди Остином рассчитано на один год

ТАСС, 18 мая. Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" подписал контракт с канадским защитником Брэди Остином. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между "Торпедо" и 26-летним хоккеистом рассчитано на один год.

"Он (Остин - прим. ТАСС) создаст преимущество при ведении единоборств как с шайбой, так и без нее, - отметил генеральный менеджер "Торпедо" Максим Гафуров. - Помимо этого, он обладает высоким атакующим потенциалом, прекрасным броском, умением результативно помочь команде на передней линии в нужный момент. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром своей команды, а также лучшим защитником-бомбардиром всего чешского чемпионата. Такие полезные качества добавят тренерскому штабу вариативности в построении различных игровых схем".

В прошлом сезоне Остин выступал в чемпионате Чехии за клуб "Рытиржи Кладно". За 52 игры он набрал 43 очка (18 шайб + 25 голевых передач), став самым результативным защитником турнира. По итогам сезона он был признан лучшим защитником чемпионата.

Остин был выбран "Баффало" в 2012 года на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 193-м номером. Однако в НХЛ он провел только пять игр, не набрав очков. После выбора на драфте он чаще выступал в хоккейной лиге Онтарио (OHL), а также в Американской хоккейной лиге (AHL). В сезоне-2018/19 он провел 18 игр в датском чемпионате, набрав 9 (3+6) очков.

Прошлый сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата "Торпедо" заняло восьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф нижегородцы уступили московскому ЦСКА в серии со счетом 0-4.

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