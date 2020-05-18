Клубы чемпионата Англии по футболу проголосовали за возобновление тренировок

ТАСС, 18 мая. Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) единогласно проголосовали за возобновление тренировочного процесса после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Клубы вернутся к тренировкам 19 мая, занятия будут проходить в малых группах при соблюдении социального дистанцирования. Теперь АПЛ совместно с игроками, менеджерами и клубами продолжит разрабатывать медицинский протокол для тренировок с полным контактом.