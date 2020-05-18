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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат России по прыжкам на батуте в 2020 году пройдет не раньше сентября

Изначально турнир должен был пройти с 31 марта по 4 апреля

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Федерация прыжков на батуте России приняла решение о проведении чемпионата страны осенью 2020 года, из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир не получится провести раньше сентября. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава федерации Николай Макаров.

Чемпионат России должен был пройти с 31 марта по 4 апреля в Раменском, но был перенесен из-за коронавируса. Планировалось, что соревнования состоятся в мае-июне.

"Ориентировочно все соревнования сейчас переносятся на октябрь-ноябрь, на вторую половину года. Чемпионат России точно пройдет не раньше сентября, когда точно - сложно сказать, - пояснил Макаров. - Даже если мы проведем соревнования без зрителей, нужно будет организовать проезд участников [из разных регионов], в этом, наверное, главная опасность".

"В регионы отдано распоряжение о том, что уже можно делать первый шаг [по выходу из самоизоляции]. Что касается нас, то речь идет о том, чтобы пустить тренироваться членов сборных команд. Но пока, насколько я знаю, ни один регион на этот шаг не пошел, все побаиваются, наверное, это оправданно. Пока ждем, ребята тренируются по видеоконференциям, делают все, что можно сделать дома", - добавил собеседник агентства.

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Влияние коронавируса на спорт
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