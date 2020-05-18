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Влияние коронавируса на спорт

Тренер сборной считает, что соревнования по парусному спорту в РФ до осени маловероятны

Наталья Иванова отметила, что спортсмены на это даже не рассчитывают

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Проведение всероссийских соревнований по парусному спорту летом 2020 года маловероятно из-за пандемии коронавирусной инфекции, даже в случае снятия карантинных мер потребуется время для организации регат. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

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Министерство спорта России 14 мая направило руководителям субъектов РФ рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в сфере физической культуры и спорта.

"Сейчас по регионам пойдет тенденция к смягчению карантина, но массовые мероприятия разрешат в последний момент, вряд ли это случится уже в июне. Для подготовки соревнований нужно время, в нашем случае минимум два месяца работы перед тем или иным турниром. Поэтому сейчас мы даже не рассчитываем на то, что летом у нас состоятся какие-либо всероссийские турниры. Но если все пойдет очень хорошо, то самый-самый благоприятный прогноз - к августу могут начаться какие-то соревнования", - считает Иванова.

"Что касается календаря российских соревнований, то пока у нас нет международного календаря. Российские соревнования сдвинулись, где-то уже пересекаются с запланированными международными, но все это не окончательные даты. Так что все еще будет меняться", - заключила собеседница ТАСС.

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Влияние коронавируса на спорт
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