Тренер сборной по парусному спорту рассказала о подготовке яхтсменов в режиме онлайн

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная России по парусному спорту в режиме самоизоляции проводит тренировки в онлайн-режиме, большое внимание уделяется теоретическим занятиям и психологическим тренингам. Об этом ТАСС в понедельник рассказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции российские спортсмены не смогли провести тренировочные сборы в Европе, а с начала апреля были закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. Минспорт 14 мая направил в адрес руководителей субъектов РФ рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в сфере физической культуры и спорта.

"Мы даем нашим спортсменам задания, тренировочные планы по физической подготовке, каждый день обновляются программы. Контролируем их выполнение - у всех есть пульсометры, мы видим, на каких зонах работают ребята. Эти программы ведут наши тренеры по ОФП. Конечно, тут речь идет только об общей физической подготовке, потому что все задания выполняются дома", - рассказала Иванова.

"Проводим теоретические занятия в онлайн-формате, психологические тренинги, различные лекции. Делаем все, что можем организовать в такой ситуации, но форма, конечно, уже растеряна, и очень сложно прогнозировать, как подготовка пойдет дальше. Самое печальное то, что другие команды уже начали тренироваться - европейские спортсмены, сборные в Австралии, Новой Зеландии, Китае. Все наши конкуренты уже тренируются, мы пока нет, и эта ситуация очень угнетает спортсменов, они постоянно звонят и спрашивают, когда уже сможем начать и мы", - добавила Иванова.