Баскетболист Харрис поможет погасить часть ипотечных кредитов 12 семьям в Филадельфии

ТАСС, 19 мая. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия" Тобиас Харрис поможет 12 семьям города, испытывающим финансовые трудности, погасить счета по ипотеке на ближайшие три месяца. Об этом сообщает телеканал NBC Sports.

Харрис пожертвует средства в фонд Habitat for Humanity of Philadelphia, после чего они будут направлены семьям. Также форвард во вторник оплатит обед 250 медицинским работникам больницы Университета Темпл. Еще одним жестом баскетболиста станет покупка 20 тыс. детских книг для библиотек Филадельфии. Ранее сообщалось, что Харрис присоединился к объединению спортсменов Philly Pledge, которое собирает пожертвования для некоммерческих организаций, борющихся с пандемией.

"Мы переживаем один из самых больших кризисов в истории человечества. Возможность проявить свою доброту к людям, подвергающим себя риску в больницах, помогать семьям Филадельфии - очень важно для меня", - сказал Харрис.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились около 4,7 млн человек, свыше 317 тыс. пациентов умерли.