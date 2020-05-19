Клуб ПФЛ "Новосибирск" планирует создать женскую команду в 2021 году

"Если у нас получится стратегически все это оформить, на будущий год мы будем делать уже и женскую команду", - сказал Перлов.

По его словам, Новосибирск в долгосрочной перспективе должен иметь не только команду в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), но еще две команды в низших профессиональных лигах. Кроме того, он считает необходимым открытие отделения женского футбола в клубной академии. Также Перлов отметил важность строительства нового стадиона и создания интерната в академии.

"Зданию, в котором мы сейчас находимся, 94 года. Поэтому я считаю, что когда перед командой будет поставлена задача по выходу в РПЛ из Футбольной национальной лиги, параллельно должна решаться задача по возведению нового стадиона. Нам не нужен 30-тысячник, стадиона на 15-17 тысяч было бы достаточно", - отметил Перлов.

"Новосибирск" был создан летом 2019 года, в сезоне-2019/20 клуб выступал в зоне "Восток" в третьем по силе дивизионе национального чемпионата. Турнир был досрочно завершен из-за пандемии, команды успели провести по 11-12 матчей. "Новосибирск" набрал 17 очков и занял третье место из шести (отставание от первого места составило 12 баллов).

Ранее в городе базировался клуб "Сибирь", в разные годы выступавший в первом и втором по силе дивизионах чемпионата России, летом 2019 года он официально прекратил существование.