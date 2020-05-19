Все тесты футболистов "Уфы" дали отрицательный результат на коронавирус

ТАСС, 19 мая. Все тесты игроков футбольного клуба "Уфа" на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"По результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты всех футболистов, тренерского штаба и сотрудников клуба на COVID-19 дали отрицательный результат", - говорится в сообщении.

В понедельник стало известно, что защитник казанского "Рубина" Константин Плиев стал вторым игроком из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), тест которого показал положительный результат на коронавирус. Ранее положительным оказался тест перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС решил возобновить чемпионат России с 21 июня. "Уфа" после 22 матчей занимает девятое место, набрав 27 очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев инфицирования, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722.