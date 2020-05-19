Решение о проведении первого этапа КМ по шорт-треку будет принято не позднее 31 августа

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Решение о дате начала сезона-2020/21 Кубка мира по шорт-треку будет принято не позднее 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Проведение первого этапа Кубка мира запланировано на 6-8 ноября, он должен состояться в Монреале (Канада). Не позднее чем за 10 недель до начала каждого этапа будет приниматься решение о его проведении. Неопределенность с проведением соревнований вызвана пандемией коронавируса.

ISU создал рабочую группу по решению вопросов, связанных с влиянием пандемии на планирование соревнований по конькобежному спорту в сезоне-2020/21. В группу вошел россиянин Александр Кибалко, который является председателем технического комитета ISU.

Рабочая группа будет тесно взаимодействовать с организаторами соревнований, помогая в решении различных вопросов: обеспечение безопасности здоровья спортсменов, изучение ограничительных мер при проведении мероприятий, оценка необходимости отсрочки или отмены соревнований, анализ финансовых последствий при отмене мероприятий.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.