Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина начнет подготовку на базах в середине июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Централизованная подготовка к новому сезону у российских двоеборцев и прыгунов на лыжах с трамплина должна стартовать в середине июня на спортивных базах в Сочи, Нижнем Тагиле и Чайковском. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

С начала апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции были закрыты подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. Минспорт 14 мая направил в адрес руководителей субъектов РФ рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в сфере физической культуры и спорта.

"К счастью, апрель и май для прыгунов и двоеборцев является периодом межсезонья, мы не несем таких серьезных рисков, как летние виды спорта. Надеемся, что 31 мая большинство ограничений будет снято, что спортсмены в начале июня смогут пройти углубленное медицинское обследование, без которого не начать подготовку к новому сезону и что в 10-15-х числах июня комплексы в Нижнем Тагиле, Чайковском, Сочи уже смогут заработать в каком-то режиме", - сказал Дубровский.

"Понятно, что все ограничения не будут сразу сняты, но надеемся, что позволят проводить тренировки на трамплине на открытом воздухе. Ведь как пловцам не обойтись без воды, так и прыгунам никак без трамплина. Рассчитываем на то, что сможем запустить централизованную подготовку в середине июня", - добавил собеседник агентства.