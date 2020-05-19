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Влияние коронавируса на спорт

Капитан ФК "Уотфорд" отказался возобновлять тренировки из-за риска заражения коронавирусом

Форвард отметил, что для него очень важна сохранность здоровья, так как у его сына есть проблемы с дыханием
Трой Дини EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Трой Дини
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 19 мая. Капитан английского футбольного клуба "Уотфорд" Трой Дини заявил, что пока не намерен возвращаться к тренировкам из-за риска заразиться коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

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В понедельник стало известно, что Английская премьер-лига (АПЛ) разрешила клубам вернуться к тренировкам 19 мая, занятия будут проходить в малых группах при соблюдении социального дистанцирования. Это станет первым этапом в процессе возобновления английского чемпионата. АПЛ совместно с игроками, менеджерами и клубами продолжит разрабатывать медицинский протокол для тренировок с полным контактом.

"Проблема заключается в том, что нет четкого понимания, как все должны действовать на втором [командные тренировки с полным контактом игроков] и третьем [проведение матчей] этапах, - отметил Дини. - Сохранность здоровья для меня очень важна, потому что у моего сына есть проблемы с дыханием. Нас много тестируют, я согласен, что первый этап, вероятно, настолько безопасен, насколько это возможно. Но дальше [во время общих тренировок] все может выйти из-под контроля, и нам придется рисковать".

"Я очень хочу играть в футбол, это моя работа. И это лучшая работа в мире. Но должны быть определены четкие меры безопасности для всех", - добавил Дини.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. В понедельник министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне, однако переговоры между всеми заинтересованными сторонами пока не завершены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 4,5 млн человек, более 305 тыс. умерли. В Великобритании зафиксировано более 247 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 35 тыс. человек умерли.

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