Баскетбольный клуб "Жальгирис" возобновил тренировки

Пресс-служба клуба сообщила, что в первой тренировке приняли участие семь баскетболистов, которые занимались под тренерским руководством в соответствии со всеми требованиями безопасности, связанными с пресечением распространения коронавируса. При этом иностранные игроки "Жальгириса", а также литовец Мартин Гебен находятся за пределами Литвы.

"Во время карантина мы старались давать индивидуальную нагрузку для каждого игрока, максимально загружая их дома, - отметил Юстинас Грейнис, тренер по физической подготовке команды. - Сначала мы уделили внимание лечению различных микротравм. Теперь мы наконец начинаем тренироваться в нормальном ритме, но это не тот случай, когда мы начинаем с нуля. Всех спортсменов ждет интенсивная неделя".

"Жальгирис" участвует в Евролиге, которая была приостановлена после 28 туров регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". До завершения регулярного чемпионата командам осталось провести по шесть матчей, дальше должен состояться плей-офф.

После 28 туров "Жальгирис" находится на девятой позиции в турнирной таблице регулярного сезона Евролиги, ЦСКА - на четвертой, "Химки" - на седьмой, "Зенит" - на 18-й.

В Литве выявлено около 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 59 человек.