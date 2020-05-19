{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Баскетбольный клуб "Жальгирис" возобновил тренировки

Пока занятия проходят без иностранных игроков

ТАСС, 19 мая. Литовский баскетбольный клуб "Жальгирис" объявил о возобновлении тренировок.

Пресс-служба клуба сообщила, что в первой тренировке приняли участие семь баскетболистов, которые занимались под тренерским руководством в соответствии со всеми требованиями безопасности, связанными с пресечением распространения коронавируса. При этом иностранные игроки "Жальгириса", а также литовец Мартин Гебен находятся за пределами Литвы.

На эту тему

"Во время карантина мы старались давать индивидуальную нагрузку для каждого игрока, максимально загружая их дома, - отметил Юстинас Грейнис, тренер по физической подготовке команды. - Сначала мы уделили внимание лечению различных микротравм. Теперь мы наконец начинаем тренироваться в нормальном ритме, но это не тот случай, когда мы начинаем с нуля. Всех спортсменов ждет интенсивная неделя".

"Жальгирис" участвует в Евролиге, которая была приостановлена после 28 туров регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". До завершения регулярного чемпионата командам осталось провести по шесть матчей, дальше должен состояться плей-офф.

После 28 туров "Жальгирис" находится на девятой позиции в турнирной таблице регулярного сезона Евролиги, ЦСКА - на четвертой, "Химки" - на седьмой, "Зенит" - на 18-й.

В Литве выявлено около 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 59 человек.

Теги
Литва
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Гендиректор "Зенита" рассчитывает на продление контрактов с футболистами до конца сезона
В июне контракты истекают у семи игроков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС