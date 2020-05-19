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Формула-1

Следующий этап "Формулы-1" в Монако пройдет с 20 по 23 мая 2021 года

В 2020 году Гран-при Монако не состоялся из-за пандемии коронавируса
Описание
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 19 мая. Ближайший этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Монако пройдет с 20 по 23 мая 2021 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Автомобильного клуба Монако (ACM).

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Также сообщается, что в 2021 году на улицах княжества будут организованы еще две гонки: с 23 по 25 апреля в 12-й раз состоится исторический Гран-при Монако, в котором принимают участие ретро-автомобили, 8 мая пройдет этап "Формулы-Е".

"Впервые АСМ организует три гоночных этапа в течение одного месяца, - заявил председатель ACM Кристиан Торнаторе. - Вопросы, связанные с логистикой, будут сложными, но не невозможными для решения. Нам нужно начать работы по созданию трассы раньше, чем обычно, в конце февраля, а не 15 марта. Затем мы проведем техническую работу на трассе и вокруг нее, необходимую для каждой гоночной серии. Чтобы достичь этого, мы будем рассчитывать на опыт и гибкость всех вовлеченных лиц".

Гран-при Монако - один из самых престижных этапов в календаре "Формулы-1" и автоспорте в целом. Впервые гонка по узким улицам Монте-Карло прошла в 1929 году, в дебютный сезон "Формулы-1" в 1950 году она вошла в календарь соревнований. С 1951 по 1954 год этап в Монако не проводился после гибели одного из пилотов, но в 1955 году организаторы вернули гонку в чемпионат. Рекордсменом по числу побед в Монако является бразилец Айртон Сенна (6), из действующих гонщиков - британец Льюис Хэмилтон (3).

Гран-при Монако, "500 миль Индианаполиса" и "24 часа Ле-Мана" - три гонки, которые необходимо выиграть для завоевания "Тройной короны". Единственным обладателем подобного достижения является британец Грэм Хилл.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Гран-при Монако впервые с 1954 года не был проведен. По этой же причине отменены Гран-при Австралии и Франции, а также отложены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября. Предполагается, что сезон 2020 года начнется в Австрии в начале июля.

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