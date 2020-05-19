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Массовый спорт

Дегтярев: спортсмены должны приезжать в сборные РФ по требованию федераций

Также Дегтярев совместно с Владиславом Третьяком внес законопроект, регулирующий деятельность спортивных агентов, на рассмотрение в Госдуму
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Федерации по видам спорта должны обязать спортсмена приезжать в сборную России по требованию. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Ранее Дегтярев совместно с президентом Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, регулирующий деятельность спортивных агентов.

"Законопроекты больше направлены на регулирование сферы работы спортивных агентов и трансферного рынка, - сказал Дегтярев. - Спортсмены-профессионалы имеют право заключать контракты, переходить из клуба в клуб, уезжать за океан. Однако национальные федерации по видам спорта об этом ни сном ни духом. Они [федерации] никак не могут повлиять на то, чтобы спортсмена пригласить в сборную, это только его желание".

"Они не понимают, как проводится тестирование на допинг. Возьмем Национальную хоккейную лигу, они со Всемирным антидопинговым агентством отношений не имеют, чем там занимаются хоккеисты, в национальной сборной и федерации не знают. Потом такой товарищ может приехать в сборную и весь букет с собой привезти. Чтобы этого не было, мы с Владиславом Александровичем [Третьяком] внесли данные законопроекты", - добавил парламентарий.

Также Дегтярев отметил, что федерации по видам спорта должны получить полномочия при взаимодействии со спортсменом.

"Мы даем право федерациям вносить в контракты просьбы, а иногда и требования. Например, чтобы спортсмен приезжал в сборную по требованию федерации", - сказал депутат.

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